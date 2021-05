Bra | tentò di avvelenare il marito in ospedale col topicida nella minestra | condannata a 8 anni

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021) Bra,diilincol. Aveva cercato diilincon un mix di farmaci esciolto nel pasto che gli avevano servito: per questo episodio che risale al 2018 Laura Davico, 50enne di Bra, è stataa 8di reclusione. L’avvocato: “Sentenza sbagliata e ingiusta, la quantità di sostanze somministrate in concreto non era idonea a uccidere”. È stataa ottodi reclusione Laura Davico, 50enne accusata di aver tentato diilDomenico Dogliani, 56, mentre era ...