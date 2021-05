Borderlands: è in sviluppo presso Gearbox il nuovo capitolo (Di venerdì 7 maggio 2021) È stato annunciato tramite twitter che il nuovo capitolo del franchise di Borderlands è in fase di sviluppo presso Gearbox Nei giorni scorsi erano trapelate delle indiscrezioni riguardanti l’arrivo di un nuovo capitolo per la celebre saga videoludica di Borderlands. Questi rumor indicavano come coinvolto nello sviluppo del gioco (o dei giochi) anche il team della Gearbox Software e, tramite il proprio account twitter, il CEO Randy Pitchford ha confermato oggi la veridicità di queste voci. Borderlands: un nuovo capitolo in arrivo da Gearbox Tramite i suoi tweet, Randy Pitchford non si è però limitato a confermare il coinvolgimento ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 7 maggio 2021) È stato annunciato tramite twitter che ildel franchise diè in fase diNei giorni scorsi erano trapelate delle indiscrezioni riguardanti l’arrivo di unper la celebre saga videoludica di. Questi rumor indicavano come coinvolto nellodel gioco (o dei giochi) anche il team dellaSoftware e, tramite il proprio account twitter, il CEO Randy Pitchford ha confermato oggi la veridicità di queste voci.: unin arrivo daTramite i suoi tweet, Randy Pitchford non si è però limitato a confermare il coinvolgimento ...

