Bogdan e Anderson da urlo: Salernitana - Empoli in 1 minuto (Di venerdì 7 maggio 2021) La Salernitana si conferma seconda in classifica della Serie B dopo aver battuto l'Empoli e si avvicina alla promozione in Serie A. Basterà battere all'ultima giornata il Pescara già retrocesso Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Lasi conferma seconda in classifica della Serie B dopo aver battuto l'e si avvicina alla promozione in Serie A. Basterà battere all'ultima giornata il Pescara già retrocesso

Advertising

casto_lorenzo : RT @perchetendenza: 'Salernitana': Perché ha battuto 2-0 l'Empoli con gol di Bogdan e Anderson avvicinandosi alla promozione diretta in Ser… - dani_lettrice : RT @perchetendenza: 'Salernitana': Perché ha battuto 2-0 l'Empoli con gol di Bogdan e Anderson avvicinandosi alla promozione diretta in Ser… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Salernitana': Perché ha battuto 2-0 l'Empoli con gol di Bogdan e Anderson avvicinandosi alla promozione diretta in Ser… - perchetendenza : 'Salernitana': Perché ha battuto 2-0 l'Empoli con gol di Bogdan e Anderson avvicinandosi alla promozione diretta in… - Yogaolic : RT @ildesk: I granata stendono la capolista: 2-0, reti di Bogdan e Anderson. Con 3 punti a Pescara, lunedì, promozione matematica #salerno… -