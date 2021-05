AMD FidelityFX Super Resolution potrebbe arrivare il prossimo mese (Di venerdì 7 maggio 2021) Il concorrente di DLSS di Nvidia, AMD Fidelity FX Super Resolution, potrebbe essere lanciato il prossimo mese, secondo il canale YouTube Coreteks, che afferma che gli sviluppatori di giochi stanno già utilizzando la tecnologia. Coreteks, che in passato ha condiviso informazioni esclusive su AMD, ha detto che la tanto attesa tecnologia di AMD è già nelle mani degli sviluppatori di giochi, il che suggerisce che la data di uscita potrebbe non essere così lontana. Nell'ultima intervista con KitGuru, Frank Azor di AMD ha affermato che i giocatori non dovranno aspettare a lungo per un aggiornamento su FSR, anticipando una potenziale rivelazione molto presto. Tuttavia, Azor ha anche affermato che AMD sta cercando di lanciare la tecnologia quest'anno, il che dà meno fiducia per l'imminente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Il concorrente di DLSS di Nvidia, AMD Fidelity FXessere lanciato il, secondo il canale YouTube Coreteks, che afferma che gli sviluppatori di giochi stanno già utilizzando la tecnologia. Coreteks, che in passato ha condiviso informazioni esclusive su AMD, ha detto che la tanto attesa tecnologia di AMD è già nelle mani degli sviluppatori di giochi, il che suggerisce che la data di uscitanon essere così lontana. Nell'ultima intervista con KitGuru, Frank Azor di AMD ha affermato che i giocatori non dovranno aspettare a lungo per un aggiornamento su FSR, anticipando una potenziale rivelazione molto presto. Tuttavia, Azor ha anche affermato che AMD sta cercando di lanciare la tecnologia quest'anno, il che dà meno fiducia per l'imminente ...

