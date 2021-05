Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno. Sopralluogo di Strianese (Di venerdì 7 maggio 2021) La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il Sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia scolastica e Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore dei lavori e i tecnici responsabili della ditta esecutrice. “Dopo vent’anni – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sono partiti finalmente i lavori del primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) La Provincia di Salerno inizia ialla Cittadi. Stamattina ildel Presidente Micheleinsieme al Sindaco diGiuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Ediliziae Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore deie i tecnici responsabiliditta esecutrice. “Dopo vent’anni – dichiara il PresidenteProvincia Michele– sono partiti finalmente idel primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella ...

