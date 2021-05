WERNER | IL RISVEGLIO PIÙ BLUES

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 6 maggio 2021) E’ tornato Timo, proprio nella serata più importante. L’attaccante tedesco era sotto l’occhio del ciclone dopo i gol sbagliati all’andata, i media inglesi lo davano anche in panhcina per il match di ieri, ma Tuchel ha sorpreso tutti rischierandolo titolare come all’andata, scelta azzeccata.ha siglato il vantaggio del Chelsea contro il Real Madrid e da lì ihanno gestito la partita per potere andare in finale di Champions League. Eppureveniva da un digiuno di gol non indifferente, un mese senza segnare prima del gol nello spareggio Champions contro il West Ham, poi la partita dell’andata contro il Real Madrid ha fatto dubitare i media inglesi del suo rendimento considerato l’investimento per acquistarlo dal Lipsia, ben 53 milioni di sterline. Anche nel periodo fra novembre e febbraio ha ...