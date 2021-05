Tutte le volte che i Simpson hanno citato altre saghe (Di giovedì 6 maggio 2021) In pieno stile crossover, per celebrare lo Star Wars Day appena trascorso, su Disney+ è comparso il cortometraggio animato Maggie Simpson: Il risveglio della forza dopo il pisolino. Come recita il titolo, la piccola dei Simpson si trova immersa in un asilo che richiama per atmosfere e personaggi la saga di Guerre stellari. Non è la prima volta che le gialle creature di Matt Groening citano mondi cinematografici e seriali più o meno vicini. Qui i più significativi: 1. Star Wars https://www.youtube.com/watch?v=K4FW1GFX3JI Molto prima che Disney comprasse Fox e i diritti dei Simpson e di Star Wars finissero dunque sotto la stessa proprietà, la serie animata non ha mai mancato di citare, spesso in modo parodico, la saga cinematografica, sapientemente rinominata Cosmic Wars per evitare problemi di copyright. Dalla mitica scena in cui ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) In pieno stile crossover, per celebrare lo Star Wars Day appena trascorso, su Disney+ è comparso il cortometraggio animato Maggie: Il risveglio della forza dopo il pisolino. Come recita il titolo, la piccola deisi trova immersa in un asilo che richiama per atmosfere e personaggi la saga di Guerre stellari. Non è la prima volta che le gialle creature di Matt Groening citano mondi cinematografici e seriali più o meno vicini. Qui i più significativi: 1. Star Wars https://www.youtube.com/watch?v=K4FW1GFX3JI Molto prima che Disney comprasse Fox e i diritti deie di Star Wars finissero dunque sotto la stessa proprietà, la serie animata non ha mai mancato di citare, spesso in modo parodico, la saga cinematografica, sapientemente rinominata Cosmic Wars per evitare problemi di copyright. Dalla mitica scena in cui ...

