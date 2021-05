Treviglio, gli studenti della “Bicetti” alla Geromina tornano in Dad: chiusa due settimane (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sindaco di Treviglio Juri Imeri ha deciso di chiudere la scuola primaria “Bicetti”, nella frazione Geromina, per due settimane, da giovedì 6 a venerdì 21 maggio. Nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio sul sito ufficiale del Comune è apparsa l’ordinanza che la certifica: su proposta dell’Ats e sentita la dirigente scolastica, il sindaco ha optato per la sospensione delle lezioni per i ragazzi delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Per loro, quindi, riparte la didattica a distanza, con relativi provvedimenti che saranno comunicati da Ats alle singole famiglie dei ragazzi coinvolti. “Dal giorno giovedì 6 maggio al giorno venerdì 21 maggio compresi – si legge nell’ordinanza – si dispone la chiusura temporanea della scuola e quindi la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sindaco diJuri Imeri ha deciso di chiudere la scuola primaria “”, nella frazione, per due, da giovedì 6 a venerdì 21 maggio. Nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio sul sito ufficiale del Comune è apparsa l’ordinanza che la certifica: su proposta dell’Ats e sentita la dirigente scolastica, il sindaco ha optato per la sospensione delle lezioni per i ragazzi delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Per loro, quindi, riparte la didattica a distanza, con relativi provvedimenti che saranno comunicati da Ats alle singole famiglie dei ragazzi coinvolti. “Dal giorno giovedì 6 maggio al giorno venerdì 21 maggio compresi – si legge nell’ordinanza – si dispone la chiusura temporaneascuola e quindi la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la ...

