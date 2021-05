Simona Ventura su Tommaso Zorzi: “Spremuto troppo dopo il GF” (Di giovedì 6 maggio 2021) La fantastica Simona Ventura recentemente è stata intervistata dal settimanale “Chi”. La conduttrice tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche di Tommaso Zorzi. La Ventura ha espresso il suo parere sul giovane opinionista dell’Isola. Ma cosa avrà detto Simona? La vulcanica Simona Ventura recentemente è stata intervistata dal settimanale condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice nella sua intervista, ha affrontato molti temi diversi, ma in particolare ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) La fantasticarecentemente è stata intervistata dal settimanale “Chi”. La conduttrice tra i tanti argomenti trattati ha parlato anche di. Laha espresso il suo parere sul giovane opinionista dell’Isola. Ma cosa avrà detto? La vulcanicarecentemente è stata intervistata dal settimanale condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice nella sua intervista, ha affrontato molti temi diversi, ma in particolare ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Sunflow89260744 : RT @DespotaIllumin1: Evidentemente Simona Ventura non ha firmato quel contratto che ti obbliga ad essere un fan di T1Z3T4 come tutti i vip… - pesec72752 : RT @Valetoomuch: E dopo Ale Cattelan anche Simona Ventura, dopo 30 anni di carriera, si sente minacciata dal nuovo Pippo Baudo e ha bisogno… - pesec72752 : RT @Anna230260: Simona Ventura fa televisione da una vita e forse qualcosa saprà e dubito che non abbia “niente da fare”... ogni volta che… - pesec72752 : RT @DespotaIllumin1: Evidentemente Simona Ventura non ha firmato quel contratto che ti obbliga ad essere un fan di T1Z3T4 come tutti i vip… - soloversacexme : RT @kfriedstripper: ma vi ricordate di quando simona ventura ha smerdato megamind in diretta -