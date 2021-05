Scienza, nuove strutture stampata in 4D per la rigenerazione del tessuto osseo (Di giovedì 6 maggio 2021) La stampa in quattro dimensioni potrebbe rivelarsi uno strumento fondamentale per facilitare la vascolarizzazione, e la rigenerazione del tessuto osseo e la fusione spinale, una tecnica chirurgica ortopedica che unisce due o più vertebre. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Applied Physics Reviews, condotto dagli scienziati della Sungkyunkwan University in Corea del Sud, che hanno sperimentato su un modello murino un nuovo metodo per migliorare la vascolarizzazione. L’intervento di fusione spinale, spiegano gli autori, viene spesso eseguito per ripristinare la stabilita’ spinale nei pazienti con malattie che colpiscono le vertebre. Negli ultimi 20 anni, il numero di pazienti di eta’ superiore ai 65 anni che hanno necessitato l’operazione e’ nettamente aumentato. Il team ha progettato un’impalcatura a microcanali composta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) La stampa in quattro dimensioni potrebbe rivelarsi uno strumento fondamentale per facilitare la vascolarizzazione, e ladele la fusione spinale, una tecnica chirurgica ortopedica che unisce due o più vertebre. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Applied Physics Reviews, condotto dagli scienziati della Sungkyunkwan University in Corea del Sud, che hanno sperimentato su un modello murino un nuovo metodo per migliorare la vascolarizzazione. L’intervento di fusione spinale, spiegano gli autori, viene spesso eseguito per ripristinare la stabilita’ spinale nei pazienti con malattie che colpiscono le vertebre. Negli ultimi 20 anni, il numero di pazienti di eta’ superiore ai 65 anni che hanno necessitato l’operazione e’ nettamente aumentato. Il team ha progettato un’impalcatura a microcanali composta ...

