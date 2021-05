Sassari, morto il bimbo di 18 mesi caduto in una pozza d’acqua mentre era in campagna con i genitori (Di giovedì 6 maggio 2021) Sassari. È morto ieri pomeriggio all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove era ricoverato dalla tarda mattinata di ieri. Diego, il bambino di soli 18 mesi, finito in una pozza d’acqua mentre era in campagna con i genitori a Taniga. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori il piccolo non ce l’ha fatta. Non ce l’ha fatta il piccolo Diego, il bambino di soli 18 mesi finito in una pozza d’acqua Il piccolo era ricoverato in condizioni gravissime da ieri mattina all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è morto nel pomeriggio. Troppo gravi le conseguenze della caduta per il piccolo giunto in pronto soccorso accompagnato dal ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021). Èieri pomeriggio all’ospedale Santissima Annunziata didove era ricoverato dalla tarda mattinata di ieri. Diego, il bambino di soli 18, finito in unaera incon ia Taniga. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori il piccolo non ce l’ha fatta. Non ce l’ha fatta il piccolo Diego, il bambino di soli 18finito in unaIl piccolo era ricoverato in condizioni gravissime da ieri mattina all’ospedale Santissima Annunziata didove ènel pomeriggio. Troppo gravi le conseguenze della caduta per il piccolo giunto in pronto soccorso accompagnato dal ...

Advertising

infoitinterno : Sassari, è morto bimbo di 18 mesi caduto in una pozza d'acqua nel giardino di casa - UnioneSarda : #Sardegna - Morto il bimbo caduto nell’acquitrino a #Sassari - AnsaSardegna : Morto il bimbo caduto in una pozza d'acqua a Sassari. La vittima aveva solo 18 mesi, inutili i soccorsi del 118… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nonostante l'immediato soccorso del padre non c'è stato nulla da fare - vivere_sardegna : Morto il bimbo caduto in una pozza d'acqua a Sassari -