Riecco a voi Games of Thrones ma politicamente corretto

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il trono di spade, la saga ricomincia con un prequel: gli intrighi di tre secoli prima Corriere della sera, pagina 41, di Renato Franco. Un po’ spin-off, un po’ prequel: House of the Dragon è la nuova serie che spera di ripercorrere le orme del fenomenale Trono di Spade. Basata sul romanzo di George Rit Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima (ecco il prequel) degli eventi della serie madre, House of the Dragon racconterà la storia di Osa Targaryen (una delle principali casate della serie originale, di qui lo spin-off). Ambientata in un grande mondo immaginario, fantastico e selvaggio, primitivo e barbaro, favoloso e onirico, Game of(II trono di spade) per 8 anni ha messo in scena la lotta per la conquista del regno in un complesso, oscuro e magico gioco di potere fatto di intrighi politici, economici e religiosi, in mezzo a creature leggendarie e ...