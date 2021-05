Pomezia, resta chiusa sul balcone, ma all’interno ha il fuoco acceso: momenti di paura in via Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati momenti concitati, quelli passati questa mattina a Pomezia, in via Roma, dove la badante di un’ansia signora è rimasta chiusa inavvertitamente sul balcone dell’abitazione della donna, senza più riuscire a rientrare in casa nonostante i tentativi di riaprire il portafinestra. I fatti La badante, poco prima di uscire sul balcone, aveva messo sul fuoco un pentolino con il latte da dare all’anziana, che essendo allettata non poteva alzarsi per spegnere il gas: il suo timore era quello che, restando chiusa fuori, potesse causarsi un incendio. La donna ha quindi iniziato a urlare per chiedere aiuto, fino a quando non sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono staticoncitati, quelli passati questa mattina a, in via, dove la badante di un’ansia signora è rimastainavvertitamente suldell’abitazione della donna, senza più riuscire a rientrare in casa nonostante i tentativi di riaprire il portafinestra. I fatti La badante, poco prima di uscire sul, aveva messo sulun pentolino con il latte da dare all’anziana, che essendo allettata non poteva alzarsi per spegnere il gas: il suo timore era quello che,ndofuori, potesse causarsi un incendio. La donna ha quindi iniziato a urlare per chiedere aiuto, fino a quando non sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili deldi ...

