Pfizer, Burioni sull’efficacia contro le varianti: “Il virus non sfonda” (Di giovedì 6 maggio 2021) Buone notizie sull’efficacia del vaccino anti-Covid della Pfizer contro le varianti più temute: il messaggio di Roberto Burioni Arrivano ottime notizie per quanto concerne l’efficacia del vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense, Pfizer. Questo ultimo in seguito agli studi effettuati è risultato essere estremamente valido contro le principali varianti che si sono diffuse in tutto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Buone notiziedel vaccino anti-Covid dellalepiù temute: il messaggio di RobertoArrivano ottime notizie per quanto concerne l’efficacia del vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense,. Questo ultimo in seguito agli studi effettuati è risultato essere estremamente validole principaliche si sono diffuse in tutto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RisatoNicola : RT @BluDiChina: #Biden intenderebbe cancellare i brevetti sui #vaccini. La notizia è di quelle bomba (la sola #Pfizer si aspetta fino a 20… - MercPat : RT @BluDiChina: #Biden intenderebbe cancellare i brevetti sui #vaccini. La notizia è di quelle bomba (la sola #Pfizer si aspetta fino a 20… - BluDiChina : #Biden intenderebbe cancellare i brevetti sui #vaccini. La notizia è di quelle bomba (la sola #Pfizer si aspetta fi… - andrea_bal94 : @RobertoBurioni Salve Dr. Burioni. Ho appena letto il suo post sull’efficacia di Pfizer sulla variante inglese e su… - ologrammm : Qualcuno potrebbe chiedere al dottor Burioni in merito all asserzione del dottor Mike Yeadon ex vice della Pfizer r… -