Nintendo Switch: vendite da record per l’anno fiscale 2020-2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) “Inarrestabile” è ormai l’unico aggettivo con cui descrivere Nintendo Switch: l’anno fiscale 2020-2021 si chiude con vendite astronomiche Ne parliamo ogni lunedì, e i frutti non hanno tardato ad arrivare: Nintendo Switch ha chiuso l’ultimo anno fiscale della Grande N con risultati fuori parametro. Parliamo di 84,59 milioni di console spedite al termine del periodo, che ricordiamo essersi concluso il 31 marzo 2021, superando così il risultato di 79,87 milioni raggiunto lo scorso 31 dicembre. In quanto alle pure vendite, a fine marzo oltre 81 milioni di console sono volate via dagli scaffali, per un profitto di 6,04 miliardi di dollari: si tratta del record più alto ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021) “Inarrestabile” è ormai l’unico aggettivo con cui descriveresi chiude conastronomiche Ne parliamo ogni lunedì, e i frutti non hanno tardato ad arrivare:ha chiuso l’ultimo annodella Grande N con risultati fuori parametro. Parliamo di 84,59 milioni di console spedite al termine del periodo, che ricordiamo essersi concluso il 31 marzo, superando così il risultato di 79,87 milioni raggiunto lo scorso 31 dicembre. In quanto alle pure, a fine marzo oltre 81 milioni di console sono volate via dagli scaffali, per un profitto di 6,04 miliardi di dollari: si tratta delpiù alto ...

