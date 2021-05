Milan | Calabria | “Dopo il lockdown qualcosa è cambiato | c’è stata una svolta importante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il terzino del, Davide, nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Cronache di Spogliatoio’, ha parlato del suo speciale rapporto con il club rossonero e della stagione in corso: “Sono cresciuto al, quindi il sogno era arrivare lì. Era il mio obiettivo, è statodi bellissimo. Era il mio sogno fin da bambino giocare nel. Il Brescia e l’Atalanta erano arrivati prima del, ma io ho scelto subito il club rossonero. Io vivo tra Brescia e Bergamo, quindio era più complicato, ma il tifo per ilmi ha portato qui. Siamo cresciuti insieme negli ultimi anni. E’ stato un percorso lungo e difficile, gli ultimi anni sono stati difficili per tutti. Ci sono state diverse società, per noi giocatori non è stato ...