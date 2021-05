Massimo Giletti, pesante attacco alla Rai: annuncio a sorpresa per il futuro (Di giovedì 6 maggio 2021) Massimo Giletti dice la sua sul caso Fedez ed attacca duramente la Rai. Il conduttore di La7, però, non esclude un clamoroso ritorno al servizio pubblico. Le parole del presentatore di La7 (via Screenshot)Uno scatenato Massimo Giletti non le manda a dire alla Rai sul caso Fedez. Il mattatore della prima serata di La7 non ha fatto sconti all’emittente di Viale Mazzini, accusandola di “forme di vassallaggio“. Infatti lo showman ha fatto il confronto con Urbano Cairo, numero uno della rete, che non ha mai fatto una telefonata nè a Floris, nè a Mentana per i temi trattati in trasmissione. POTREBBE INTERESSARTI >>> Maria De Filippi, sfuriata mai vista contro il cavaliere! – VIDEO Nonostante le dure parole al servizio pubblico, Giletti non esclude un ritorno in Rai. ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 maggio 2021)dice la sua sul caso Fedez ed attacca duramente la Rai. Il conduttore di La7, però, non esclude un clamoroso ritorno al servizio pubblico. Le parole del presentatore di La7 (via Screenshot)Uno scatenatonon le manda a direRai sul caso Fedez. Il mattatore della prima serata di La7 non ha fatto sconti all’emittente di Viale Mazzini, accusandola di “forme di vassggio“. Infatti lo showman ha fatto il confronto con Urbano Cairo, numero uno della rete, che non ha mai fatto una telefonata nè a Floris, nè a Mentana per i temi trattati in trasmissione. POTREBBE INTERESSARTI >>> Maria De Filippi, sfuriata mai vista contro il cavaliere! – VIDEO Nonostante le dure parole al servizio pubblico,non esclude un ritorno in Rai. ...

Advertising

LaStampa : Massimo Giletti: “In Rai mancano competenze. C’è chi lavora e chi è prono al potere” - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Massimo Giletti e il caso Fedez: 'Ma come hanno fatto a non capirlo?'. Come funziona davvero la Rai: un siluro https:/… - magicaGrmente22 : Massimo Giletti e il caso Fedez: 'Ma come hanno fatto a non capirlo?'. Come funziona davvero la Rai: un siluro - archiferrara : Azienda Pubblica dovrebbe essere indipendente dai partiti e non succhiare denari ai cittadini, ma portare risorse.… - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: La serata del 31 agosto in Arena sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinar… -