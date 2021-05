Luana D’Orazio, al via la raccolta fondi per il suo bimbo: le iniziative (Di giovedì 6 maggio 2021) È possibile dare un sostegno concreto per il futuro del piccolo bambino di Luana D’Orazio, morta mentre lavorava in un’azienda tessile: sono già diverse le campagne di raccolta fondi promosse finora. Luana D’OrazioÈ partita la gara di solidarietà per la famiglia e il piccolo figlio di Luana D’Orazio, la ragazza morta tragicamente a soli 22 anni tra i rulli dell’orditoio dell’azienda tessile della provincia di Prato in cui lavorava come operaia. La notizia del terribile incidente sul lavoro ha scosso tutta Italia e in molti si sono preoccupati per il futuro del suo bimbo, divenuto orfano della sua mamma all’età di 5 anni. In attesa che le indagini degli inquirenti facciano il loro corso per accertare dinamica ed eventuali responsabili ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021) È possibile dare un sostegno concreto per il futuro del piccolo bambino di, morta mentre lavorava in un’azienda tessile: sono già diverse le campagne dipromosse finora.È partita la gara di solidarietà per la famiglia e il piccolo figlio di, la ragazza morta tragicamente a soli 22 anni tra i rulli dell’orditoio dell’azienda tessile della provincia di Prato in cui lavorava come operaia. La notizia del terribile incidente sul lavoro ha scosso tutta Italia e in molti si sono preoccupati per il futuro del suo, divenuto orfano della sua mamma all’età di 5 anni. In attesa che le indagini degli inquirenti facciano il loro corso per accertare dinamica ed eventuali responsabili ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - lullaby2007 : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… - Franky3362 : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana D’Orazio Luana D’Orazio, alla titolare dell’azienda e all’addetto alla manutenzione contestata la… Il Fatto Quotidiano