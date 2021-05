LIVE Berrettini-Delbonis 5-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro serve per andare al tiebreak (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 5-6. Chiude con un bruttissimo errore di dritto Berrettini. Peccato, perché in questo game c’era la possibilità di fare qualcosa in più. A-40 Stavolta non sbaglia con il dritto Delbonis dal centro del campo. 40-40 Perde completamente il controllo del dritto Delbonis che mette in corridoio. Sta sbagliando tanto ora il giocatore di Azul. A-40 Incide Delbonis con il dritto anomalo lungolinea. 40-40 NOOO! Rimane sulla riga la stecca di dritto di Delbonis che in qualche modo si salva. 30-40 Alza la traiettoria con il dritto Berrettini e sbaglia Delbonis. Palla break Berrettini! 30-30 Sbaglia la risposta ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 5-6. Chiude con un bruttissimo errore di dritto. Peccato, perché in questo game c’era la possibilità di fare qualcosa in più. A-40 Stavolta non sbaglia con il drittodal centro del campo. 40-40 Perde completamente il controllo del drittoche mette in corridoio. Sta sbagliando tanto ora il giocatore di Azul. A-40 Incidecon il dritto anomalo lungolinea. 40-40 NOOO! Rimane sulla riga la stecca di dritto diche in qualche modo si salva. 30-40 Alza la traiettoria con il drittoe sbaglia. Palla break! 30-30 Sbaglia la risposta ...

