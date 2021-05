L’idea di Bianchi per l’estate: “Gemellaggi tra le scuole del nord e del sud per ricucire il Paese” (Di giovedì 6 maggio 2021) "Gemellaggi estivi tra le scuole del nord e del sud" "per ricucire il Paese" o "non saremo capaci di costruire una scuola nuova". È la sfida che il ministro per l'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha lanciato nel corso del webinar "Cooperare per ripartire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) "estivi tra ledele del sud" "peril" o "non saremo capaci di costruire una scuola nuova". È la sfida che il ministro per l'Istruzione, Patrizio, ha lanciato nel corso del webinar "Cooperare per ripartire. L'articolo .

