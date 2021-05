Isola dei Famosi | condizioni critiche per Awed | la decisione inaspettata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon c’è davvero pace all’dei2021, un’edizione particolarmente segnata da problemi di salute e da ritiri. Dopo ‘l’eliminazione’ di Ubaldo, costretto a lasciare l’Honduras a causa di un problema ai denti, a preoccupare i fan del programma sono in particolare due naufraghi:e Andrea Cerioli, entrambi notevolmente dimagriti. Lo youtuber napoletano nella giornata di ieri sarebbe svenuto ed è stato sottoposto a dei controlli medici. Cerioli invece sarebbe stato molto male dopo l’ultima prova ricompensa, a fronte di una quantità di cibo eccessiva da consumare in un tempo troppo breve. “Ho vomitato”, aveva dichiarato l’ex Uomini e Donne in Palapa e a quanto pare il malore è continuato anche dopo la puntata. A causa dei diversi malori e della preoccupante perdita di peso di alcuni naufraghi, ...