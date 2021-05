Il vino rosso invecchiato nello spazio vale una fortuna: asta al via (Di giovedì 6 maggio 2021) Un vino rosso invecchiato nello spazio, precisamente sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, è stato messo all’asta per un milione di dollari, circa 800mila euro. Il tutto è il frutto di un esperimento effettuato dalla Space Cargo Unlimited, una startup europea nata nel 2014, composta da appassionati del cosmo e appunto dello spazio. vino rosso invecchiato nello spazio: al via l’asta (Foto Sommelierlife)E così che a novembre del 2019 la Stazione Spaziale Internazionale ha accolto a bordo 12 bottiglie di vino Petrus 2000, prestigiosa bevanda alcolica originaria della Francia, precisamente di Bordeaux, per cercare di studiare come incida la ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Un, precisamente sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, è stato messo all’per un milione di dollari, circa 800mila euro. Il tutto è il frutto di un esperimento effettuato dalla Space Cargo Unlimited, una startup europea nata nel 2014, composta da appassionati del cosmo e appunto dello: al via l’(Foto Sommelierlife)E così che a novembre del 2019 la Stazione Spaziale Internazionale ha accolto a bordo 12 bottiglie diPetrus 2000, prestigiosa bevanda alcolica originaria della Francia, precisamente di Bordeaux, per cercare di studiare come incida la ...

