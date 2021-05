Fedez | Sabrina Guzzanti conferma le pressioni Rai | “Tutti le subiscono | nessuno ne parla”

Advertising

brunori_sabrina : RT @europapalia: Chi glielo dice a #Fedez, in qualità di testimonial? Poteva denunciare anche questo dal palco del #PrimoMaggio O no? I la… - DeLuigi75 : RT @barbarajerkov: 1 MAGGIO: SABRINA GUZZANTI, 'MI È PIACIUTO IL TONO DI FEDEZ CON FUNZIONARIO RAI' = il tono. giusto. il tono. del multimi… - Giorgio28018594 : @sabrina__sf Lo dovremmo spiegare al loro testimoniale il buon @Fedez - camiziani : RT @barbarajerkov: 1 MAGGIO: SABRINA GUZZANTI, 'MI È PIACIUTO IL TONO DI FEDEZ CON FUNZIONARIO RAI' = il tono. giusto. il tono. del multimi… - 12qbert : RT @Rinascimentorom: @sabrina__sf @claudio_2022 Anche la Natura la pensa così, che piaccia o meno a Fedez e Cecchi Paone, la Natura ha prev… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Sabrina

Leggilo.org

Comeieri, anche Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ancheFerilli e tutto il cast della fiction "Svegliati amore mio", hanno manifestato con decisione nei giorni scorsi per la difesa del ...Da Un Giorno da Pecorasalerno Le parole dial Prima Maggio? 'Mi auguro con tutto il cuore che passi il Ddl Zan, vorrei vivere in un paese in cui se due persone si baciano, uomini o donne che siano, nessuno si ...Meghan Markle col suo libro ispirato a Harry e Archie ha acceso gli animi degli haters. Ma MOLLATELA Cosmopolitan. Oriella Dorella: étoile elegantissima e molto amata - 05/05/202 ...Fedez, Di Mare: "Rai non ha responsabilità su diretta primo maggio, mai chiesto il testo. L'ha fatto Serie A UDI 8 mag 15:00 CET BOL SPE 8 mag 15:00 CET NAP INT ...