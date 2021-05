Draghi “I vaccini un bene comune globale, abbattere gli ostacoli” (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I vaccini sono un bene comune globale. E’ prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all’indomani dell’apertura dell’amministrazione Biden alla sospensione dei brevetti sui vaccini anti Covid-19.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Isono un. E’ prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, egliche limitano le campagne vaccinali”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario, all’indomani dell’apertura dell’amministrazione Biden alla sospensione dei brevetti suianti Covid-19.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

