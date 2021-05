Coronavirus, in Germania via libera ad AstraZeneca per tutte le età. Case farmaceutiche contro gli Usa sui brevetti dei vaccini (Di giovedì 6 maggio 2021) Germania ANSA/ BIENVENIDO VELASCO AstraZenecaSvolta in Germania dove il vaccino prodotto da AstraZeneca contro il Coronavirus sarà liberalizzato. Questo significa che verrà reso accessibile al di là delle categorie ritenute al momento prioritarie. Da giugno le priorità per categoria saranno eliminate per tutti i vaccini. A deciderlo, nella giornata di oggi, il ministro della Salute Jens Spahn e i colleghi dei Laender, dopo un incontro. La commissione vaccino Stiko ha finora sconsigliato la somministrazione del prodotto anglo-svedese sotto i 60 anni, ma negli ultimi tempi la decisione sull’opportunità di vaccinarsi con AstraZeneca viene rimandata adesso ai medici. In ballo ci sarebbe anche la possibilità di offrire ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021)ANSA/ BIENVENIDO VELASCOSvolta indove il vaccino prodotto dailsaràlizzato. Questo significa che verrà reso accessibile al di là delle categorie ritenute al momento prioritarie. Da giugno le priorità per categoria saranno eliminate per tutti i. A deciderlo, nella giornata di oggi, il ministro della Salute Jens Spahn e i colleghi dei Laender, dopo un in. La commissione vaccino Stiko ha finora sconsigliato la somministrazione del prodotto anglo-svedese sotto i 60 anni, ma negli ultimi tempi la decisione sull’opportunità di vaccinarsi conviene rimandata adesso ai medici. In ballo ci sarebbe anche la possibilità di offrire ...

