Chanel Cruise 2022 va in scena l’omaggio a Jean Cocteau (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ già passato un anno dalla prima presentazione in digitale di Chanel a causa della pandemia. La Maison, anche per la collezione Chanel Cruise 2022, sceglie la Carrières de Lumières, già sede di mostre ed istallazioni artistiche, per presentare le creazioni in digitale anzichè con la classica sfilata dal vivo. Questa soluzione potrebbe essere l’ultima viste le possibilità di poter tornare presto ad organizzare i fashion week tradizionali nei prossimi mesi. La narrativa stilistica messa in luce da Virginie Vard, Direttore Creativo della Maison, è il dialogo tra Gabrielle Chanel, famosa stilista e Jean Cocteau, leggendario poeta e drammaturgo, avvenuto in un’epoca di cambiamenti a cui loro stessi hanno contribuito profondamente. La sfilata Cruise ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ già passato un anno dalla prima presentazione in digitale dia causa della pandemia. La Maison, anche per la collezione, sceglie la Carrières de Lumières, già sede di mostre ed istallazioni artistiche, per presentare le creazioni in digitale anzichè con la classica sfilata dal vivo. Questa soluzione potrebbe essere l’ultima viste le possibilità di poter tornare presto ad organizzare i fashion week tradizionali nei prossimi mesi. La narrativa stilistica messa in luce da Virginie Vard, Direttore Creativo della Maison, è il dialogo tra Gabrielle, famosa stilista e, leggendario poeta e drammaturgo, avvenuto in un’epoca di cambiamenti a cui loro stessi hanno contribuito profondamente. La sfilata...

Advertising

vogue_italia : Un reportage dalle cave calcaree di Les-Baux-de-Provence, dove è stato girato il video della sfilata - bellissima -… - dyetko_28 : RT @vogue_italia: Tutti i look e le tendenze avvistate alla sfilata Cruise 21 22 di Chanel che ha appena sfilato in Provenza ???? https://t.c… - amteurmode : RT @c3retti: vittoria ceretti x chanel cruise 21 - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Tutti i look e le tendenze avvistate alla sfilata Cruise 21 22 di Chanel che ha appena sfilato in Provenza ???? https://t.c… - effortlesslylt : RT @c3retti: vittoria ceretti x chanel cruise 21 -