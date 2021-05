(Di giovedì 6 maggio 2021)- " Il ritiro 2021 dela Castel di Sangro avrà date un po più procrastinate in avanti. Potrà cominciare attorno al 25 luglio e andare avanti per tutta la prima decade di agosto". Così ...

sportli26181512 : Caruso: 'Gattuso allenatore ideale per il Napoli': Il sindaco di Castel di Sangro: 'Ritiro Napoli? Con i vaccini au… -

Corriere dello Sport.it

Così il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ai microfoni di Calcionapoli24 Tv, in vista del prossimo ritiro estivo azzurro, il secondo consecutivo in Abruzzo. "Ci stiamo preparando al ritiro". Il sindaco di Castel di Sangro: "Ritiro Napoli? Con i vaccini aumenteremo le presenze, le date saranno spostate un po' più in avanti". "Le date del ritiro del Napoli a Castel di Sangro nell'estate 2021? Un po' più procrastinato in avanti, attorno al 25 luglio potrebbe iniziare e poi per tutta la prima decade di agosto. La Val di Sol..."