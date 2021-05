Caos agenti – “Pressioni su Kulusevski, Castrovilli e Scamacca per cambiare procuratore” (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ Caos nel calcio italiano e tra gli agenti di calcio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com c’è una guerra in atto tra i procuratori di calcio. Al centro della vicenda ci sono tre giocatori: Dejan Kulusevski, Gaetano Castrovilli e Gianluca Scamacca. L’attaccante del Genoa è passato da poco alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci, con gli altri due che potrebbero seguire ben presto Scamacca nel cambio di scuderia. Caos agenti – le accuse In questo contesto escono fuori delle accuse importanti. In pratica altri procuratori mettono in evidenza le “modalità discutibili con e quali i loro assistiti sono passati e stanno per passare con Lucci”. Secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato, gli agenti dei ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 maggio 2021) E’nel calcio italiano e tra glidi calcio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com c’è una guerra in atto tra i procuratori di calcio. Al centro della vicenda ci sono tre giocatori: Dejan, Gaetanoe Gianluca. L’attaccante del Genoa è passato da poco alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci, con gli altri due che potrebbero seguire ben prestonel cambio di scuderia.– le accuse In questo contesto escono fuori delle accuse importanti. In pratica altri procuratori mettono in evidenza le “modalità discutibili con e quali i loro assistiti sono passati e stanno per passare con Lucci”. Secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato, glidei ...

