Assegno unico, 250 euro a figlio da luglio 2021. A chi spetta, si calcola in base all'ISEE (Di giovedì 6 maggio 2021) La promessa arriva dal premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) La promessa arriva dal premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari...

Advertising

Avvenire_Nei : L'assegno unico per i figli slitta, troppi problemi con l'Isee - graziano_delrio : Ancora allarme #Istat su poche nascite. L’assegno unico, il piano asili, i mutui agevolati, il lavoro per le donne:… - elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 Start ho fatto il punto sul #pnrr, l'assegno unico e universale e le riaperture. Qui l'intervista i… - pino_mini : RT @Pinodemarco: In Argentina con una tassa sui ricchi hanno raccolto $ 2.400.000.000. Qui in Italia spostando a gennaio 2022 un aiuto alle… - frasisam : L'assegno unico per i figli slitta, troppi problemi con l'Isee -