Vaccino, in Piemonte oltre 54.800 preadesioni per la fascia 55-59 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra ieri e oggi sono state oltre 54.800 le preadesioni per la fascia 55-59 anni inserite nel portale www.ilPiemontetivaccina.it Sono 31.044 le persone che hanno ricevuto il Vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 12.503 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.928 gli over80, 5.980 i settantenni (di cui 3.685 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 8.073 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.690.903 dosi (di cui 522.375 come seconde), corrispondenti all’89,2% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte. In queste ore sono in consegna, con un giorno di anticipo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra ieri e oggi sono state54.800 leper la55-59inserite nel portale www.iltivaccina.it Sono 31.044 le persone che hanno ricevuto ilcontro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 18.30). A 12.503 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.928 gli over80, 5.980 i settantenni (di cui 3.685 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 8.073 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.690.903 dosi (di cui 522.375 come seconde), corrispondenti all’89,2% di 1.895.410 finora disponibili per il. In queste ore sono in consegna, con un giorno di anticipo ...

nuovasocieta : Vaccino, in Piemonte oltre 54.800 preadesioni per la fascia 55-59 anni - TigermanRoot : Non sparate cazzate i più piccoli hanno eccellenti possibilità di superare il virus...il vaccino ai più piccoli non… - BMVPedrita : @chiaravillage Davvero bravi. Qui in Piemonte si parla di fine giugno (per aprire le prenotazioni, non per fare il vaccino eh) per i 40+ - VerbaniaNotizie : Piemonte: vaccino, somministrate 1.659.210 dosi - Ang_Bok : RT @GiuliaC89: Mia nonna over 90 con malattia di Parkinson ancora aspetta il #vaccino a domicilio (Piemonte). Nel frattempo alcuni dei suo… -