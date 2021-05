Uomini e Donne 5 maggio, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua la settimana di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 5 maggio, si alterneranno come spesso avviene quest’anno il Trono over e il Trono classico. Nell’appuntamento odierno uno dei protagonisti dovrebbe essere il signor Biagio, che dopo una lunga riflessione aveva deciso di conoscere Sara. I due hanno continuato quindi la frequentazione, nell’ultimo periodo in maniera esclusiva, ma nonostante questo le cose sembrano essere naufragate. Biagio, infatti, avrebbe riscontrato in Sara una scarsa propensione a lasciarsi andare. Per questo deciderà di interrompere la conoscenza scatenando le proteste degli opinionisti in studio. Per quanto riguarda ancora il Trono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua la settimana di. Nella puntata di, mercoledì 5, si alterneranno come spesso avviene quest’anno ile il. Nell’appuntamento odierno uno dei protagonisti dovrebbe essere il signor Biagio, che dopo una lunga riflessione aveva deciso di conoscere Sara. I due hanno continuato quindi la frequentazione, nell’ultimo periodo in maniera esclusiva, ma nonostante questo le cose sembrano essere naufragate. Biagio, infatti, avrebbe riscontrato in Sara una scarsa propensione a lasciarsi andare. Per questo deciderà di interrompere la conoscenza scatenando le proteste degli opinionisti in studio. Per quanto riguarda ancora il...

