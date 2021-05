Stellantis ferma la fabbrica di Melfi a causa della crisi dei chip

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Buona Jeep Compass made inLamondiale dei, la cui produzione è per il 91% concentrata in Asia, colpisce anche in Italia, con ripercussioni sui ritmi di lavoro nell’industria automobilistica. Gli oltre 7mila operai dello stabilimentodisono in cassa integrazione per una settimana dall’altro giorno, mentre la dirigenza da Amsterdam denuncia le difficoltà produttive nel suo report trimestrale, il primo dopo la fusione di gennaio tra i gruppi Peugeot e Fiat Chrysler. Il testo documenta “perdite pari all’11% circa (190mila unità)produzione programmata nel primo trimestre 2021 per la carenza di semiconduttori”. La nuova entità, guidata dal presidente John Elkann e dall’amministratore delegato Carlos Tavares, riporta “ricavi netti forti” tra gennaio e ...

galganouilm : RT @UilmBasilicata: #sole24ore Marco Lomio #Uilm #Stellantis ferma Melfi: “carenza di chip” - infoiteconomia : La crisi dei semiconduttori ferma Melfi: stop fino al 10 maggio, cig per 7 mila di Stellantis - HDmotori : RT @HDmotori: La crisi dei chip ferma lo stabilimento di Melfi sino al 10 maggio - evangelista1951 : RT @UilmBasilicata: #sole24ore Marco Lomio #Uilm #Stellantis ferma Melfi: “carenza di chip” - LellaFiore : RT @UilmBasilicata: #sole24ore Marco Lomio #Uilm #Stellantis ferma Melfi: “carenza di chip” -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis ferma

La crisi dei semiconduttorilo stabilimento dia Melfi. Lo stop è stato disposto fino al 10 maggio , ma per il 5 maggio è stato convocato un incontro con i sindacati in cui potrebbero essere annunciati nuovi ...Nell'ultimo incontro avvenuto tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici disi è parlato di investimenti e impegni finanziari per tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, con Melfi ...Il gruppo aveva preventivato per il mese di maggio cassa integrazione per il sito causa la fame di microchip prodotti in Cina, non solo a Melfi, ma in diversi siti. Gli ammortizzatori sociali per i pr ...Stellantis ha chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi pari a 34,3 miliardi. Su base pro-forma, assumendo cioè che la fusione tra Fca e Psa sia stata completata il 1° gennaio 2020, i ricavi sono aume ...