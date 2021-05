Scudetto Inter, il piano sicurezza per la sfida contro la Sampdoria (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il piano di sicurezza per Inter-Sampdoria: 3mila tifosi fuori da San Siro e ‘zona rossa’ a piazza Duomo e Darsena. MILANO – E’ in via definizione il piano di sicurezza per Inter-Sampdoria. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha messo nero su bianco un documento per consentire ai tifosi di salutare la squadra ed evitare gli assembramenti che sono stati registrati subito dopo la vittoria dello Scudetto. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con alcuni esponenti della Curva Nord per confrontarsi sul piano. L’intesa non sembra essere in discussione, ma non sarà semplice evitare altri episodi simili a quelli di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildiper: 3mila tifosi fuori da San Siro e ‘zona rossa’ a piazza Duomo e Darsena. MILANO – E’ in via definizione ildiper. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il comitato per l’ordine pubblico e laha messo nero su bianco un documento per consentire ai tifosi di salutare la squadra ed evitare gli assembramenti che sono stati registrati subito dopo la vittoria dello. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incon alcuni esponenti della Curva Nord per confrontarsi sul. L’intesa non sembra essere in discussione, ma non sarà semplice evitare altri episodi simili a quelli di ...

