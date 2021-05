Pensioni, Durigon: “Bene proposta sindacati per Quota 41” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Bene la proposta della piattaforma sindacale per Quota 41”. Così con l’Adnkronos il sottosegretario al Mef, Claudio Durigon, promuove la proposta dei sindacati sul post Quota 100, lo schema di anticipo Pensionistico da lui stesso ideato e in scadenza a fine anno. “Anche noi pensavamo a Quota 41, non posso che essere d’accordo con la proposta dei sindacati per non tornare alla legge Fornero”, sottolinea il sottosegretario leghista, spiegando che “Quota 100 nasceva come una norma per la flessibilità in uscita che ha bloccato l’aspettativa di vita prevista dalla legge Fornero”. Adesso “aspettiamo il tavolo convocato dal ministro del Lavoro Orlando e le proposte che arriveranno”, afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “ladella piattaforma sindacale per41”. Così con l’Adnkronos il sottosegretario al Mef, Claudio, promuove ladeisul post100, lo schema di anticipostico da lui stesso ideato e in scadenza a fine anno. “Anche noi pensavamo a41, non posso che essere d’accordo con ladeiper non tornare alla legge Fornero”, sottolinea il sottosegretario leghista, spiegando che “100 nasceva come una norma per la flessibilità in uscita che ha bloccato l’aspettativa di vita prevista dalla legge Fornero”. Adesso “aspettiamo il tavolo convocato dal ministro del Lavoro Orlando e le proposte che arriveranno”, afferma ...

