Meghan diventa scrittrice per bambini: esce 'The Bench'. I social: "È copiato da un altro libro" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle diventa anche scrittrice per bambini. La duchessa di Sussex, come riferiscono i media del Regno Unito, si prepara infatti a far uscire un volume intitolato The Bench, ovvero La Panchina, che narra la storia del legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli occhi della madre. Ed è già polemica: in molti, infatti, hanno colto qualche somiglianza tra il volume firmato da Meghan e il libro The Boy on the Bench di Corrinne Averiss, uscito nel 2018. Il libro della duchessa sarà in vendita dall?8 giugno per il gruppo editoriale Random House, nella collana Children’s Books. Immediatamente dopo l’annuncio dell’uscita, come riporta il Daily Mail, molti utenti social hanno sottolineato le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021)Markleancheper. La duchessa di Sussex, come riferiscono i media del Regno Unito, si prepara infatti a far uscire un volume intitolato The, ovvero La Panchina, che narra la storia del legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli occhi della madre. Ed è già polemica: in molti, infatti, hanno colto qualche somiglianza tra il volume firmato dae ilThe Boy on thedi Corrinne Averiss, uscito nel 2018. Ildella duchessa sarà in vendita dall?8 giugno per il gruppo editoriale Random House, nella collana Children’s Books. Immediatamente dopo l’annuncio dell’uscita, come riporta il Daily Mail, molti utentihanno sottolineato le ...

