Le 9 capitali mondiali del cibo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è solo una città italiana nella nuova lista delle capitali mondiali del food, e rende onore al merito di tutte le altre: si tratta di Modena, patria del balsamico, terra del Parmigiano Reggiano, cuore della Food Valley italiana, nonché città natale dello chef che ha portato il meglio della nostra enogastronomia (e non solo) nel mondo, e cioè Massimo Bottura. Spicca nella classifica appena pubblicata da Viator (il sito di TripAdvisor dove prenotare tour turistici in tutto il mondo) che trovate per intero nella gallery sopra.

Ultime Notizie dalla rete : capitali mondiali

Africa Express

Al 1° aprile 2021 se ne contano infatti 12.561, il 3,4% di tutte le società didi recente ...e Regno Unito) ci dà senza dubbio il vantaggio di osservare i nostri partner europei e, ...I rapporti tra leeuropee e la Cina si sono incrinati a due mesi dall'insediamento di ... Ma già oggi a Londra, gli Usa sono riusciti a ottenere dagli altri sei bigun meccanismo di ...Il Brasile punta sulla campagna vaccinale. Va meglio in Europa: la Francia spera di togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto in estate. Gran Bretagna: no viaggi in Italia per turismo ...Tra il 1957 e il 1965, la Ghia e la Chrysler collaborarono per la produzione delle Crown Imperial Limousine: delle fuoriserie molto esclusive per una platea selezionatissima di clienti.