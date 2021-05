Lazio, Luiz Felipe torna in gruppo. Ancora out Milinkovic-Savic e Caicedo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Report medico in casa Lazio in vista della ripresa del campionato. C’è una novità positiva, Luiz Felipe, per la prima volta dall’operazione del 22 gennaio, è tornato ad allenarsi in gruppo, svolgendo anche la partitella finale. Difficilmente però rientrerà tra i convocati sabato per la Fiorentina, essendo Ancora a corto di condizione. Ancora a riposo Milinkovic-Savic, mentre assente sempre Felipe Caicedo per il problema al piede. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Report medico in casain vista della ripresa del campionato. C’è una novità positiva,, per la prima volta dall’operazione del 22 gennaio, èto ad allenarsi in, svolgendo anche la partitella finale. Difficilmente però rientrerà tra i convocati sabato per la Fiorentina, essendoa corto di condizione.a riposo, mentre assente sempreper il problema al piede. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

