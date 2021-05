Lavoratrice fragile ai tempi del Covid | al via gara di solidarietà per Raffaella Orfei | INTERVISTA

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo fa avevamo parlato del caso di, che per i rischi del Coronavirus era stata dichiarata inidonea per fare le pulizie al Poligrafico dello Stato. La sua storia era stata raccontata lo scorso novembre da “Il Fatto Quotidiano”, che aveva rilanciato con gioia unadipartita per aiutarla. «Quando ho visto gli accrediti sono rimasta senza parole, erano bonifici per diverse migliaia di euro equivalenti a molti stipendi», aveva affermato la donna commossa da tanta generosità. Quella stessa signora però ha contattato, giorni fa, la Redazione di UrbanPost perché, a detta sua, vittima di mobbing dalla sua azienda. leggi anche l’articolo —> Le persone guarite dalnon dovranno pagare il ticket sanitario per due ...