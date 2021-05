La pelle glow, un bene di famiglia da preservare in tutti i modi (Di mercoledì 5 maggio 2021) La pelle glow di Jennifer Lopez? È un dono tramandato dalla madre Guadalupe Rodriguez, ereditato anche dalla figlia Emme Muñiz. Come si vede nell’ultimo post della diva latina su Instagram, con le tre bellezze di generazioni diverse elegantemente in posa di profilo. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto Jennifer Lopez, la bellezza di madre in figlia Dopo le emozioni suscitate con la rottura del fidanzamento con Alex Rodriguez, JLo si concentra sul lavoro e sulla famiglia. E torna sui social con una convinzione: puoi avere ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladi Jennifer Lopez? È un dono tramandato dalla madre Guadalupe Rodriguez, ereditato anche dalla figlia Emme Muñiz. Come si vede nell’ultimo post della diva latina su Instagram, con le tre bellezze di generazioni diverse elegantemente in posa di profilo. Madri e figlie: quando la bellezza è ereditaria guarda le foto Jennifer Lopez, la bellezza di madre in figlia Dopo le emozioni suscitate con la rottura del fidanzamento con Alex Rodriguez, JLo si concentra sul lavoro e sulla. E torna sui social con una convinzione: puoi avere ...

Ultime Notizie dalla rete : pelle glow Le star che usano i cristalli nella loro beauty routine ... pietra che fa bene al cuore, ha appena lanciato la sua nuova crema viso Turmeric Glow Moisturizer energizzata con il quarzo citrino per supportare la luminosità della pelle e apportare energie ...

Coltivare la bellezza: il progetto green firmato Chanel L'arrivo di Camellia Glow Concentrate , il nuovo trattamento idratante concentrato microesfoliante a base di AHA. Una vera sferzata di luminosità e freschezza per la pelle, ottenuta proprio grazie ...

10 "trucchi" per una pelle baciata dal sole la Repubblica Le star che usano i cristalli nella loro beauty routine Pietre e cristalli completano i rituali beauty per connettere corpo, mente e spirito. I gesti di bellezza sono sempre più consapevoli e coinvolgono la sfera emotiva ...

I 12 migliori patch occhi: quali scegliere per combattere rughe, borse e occhiaie I patch occhi sono indispensabili per contrastare inestetismi come rughe, borse, occhiaie ed avere uno sguardo sempre fresco e riposato ...

