iPhone 13 | ecco finalmente come sarà il piccolissimo notch! – VIDEO

(Di mercoledì 5 maggio 2021)13 torna a farsi vedere in una rappresentazione che mette in mostra il design. Al centro il notch, vero argomento di discussione degli ultimi mesi tra rumor che lo vorrebbero più piccolo. Il notch di13 neldi Unbox Therapyancora una volta il notch l’argomento di discussione principale per quanto riguarda il prossimo13. Il dispositivo, in uscitaogni anno, verrà presentato da Apple agli occhi del mondo nel mese di settembre. E lo farà in una variante con notch ridotto. O almeno questo è quello che in tantissimi si aspettano dopo mesi di rumor che vorrebbero un nuovo design con l’arrivo di13. POTREBBE INTERESSARTI –>13 mini: mini anche il notch, e fotocamere in ...

gigibeltrame : Come sarà il nuovo iPhone 13? Ecco il modello da esposizione con nuova notch e fotocamere #digilosofia… - infoitscienza : iPhone 13 Pro Max: ecco il modellino a confronto con iPhone 12 Pro - infoitscienza : iPhone 13 Pro Max: ecco il modellino a confronto con iPhone 12 Pro Max - P0PPEL : RT @macitynet: iPhone 13, ecco il notch più piccolo nella replica da esposizione - macitynet : iPhone 13, ecco il notch più piccolo nella replica da esposizione -

13:cosa cambierà in futuro Solitamente abbiamo visto che questi tipi di prototipi realizzati da aziende di terze parti vengono fuori non molto prima della presentazione ufficiale, e ...Gli iPhone 13 in arrivo il prossimo autunno dovrebbe portare non troppe modifiche al design dello smartphone ma di fatto alcune accortezze che l'azienda di Cupertino potrebbe effettivamente inserire e ...