I ragazzi dello zoo di Berlino piaceranno ai ragazzi della generazione Z? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono due modi di guardare Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, la serie tv che debutta il 7 maggio su Amazon Prime Video. Con lo sguardo “vergine” di chi è troppo giovane per ricordare il film che uscì nel 1981 con un titolo quasi identico (Christiane F. – Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino) e basato sullo stesso libro: il racconto autobiografico di una ragazza ex tossicodipendente, Christiane Vera Felscherinow, scritto con l’aiuto di due giornalisti. Oppure si può guardare la serie dalla prospettiva di chi è abbastanza “grande” da aver visto il film quando uscì al cinema, nello stesso periodo in cui l’eroina faceva stragi in Italia e nel resto d’Europa. Premesso che entrambe le versioni, film e serie tv, sono piuttosto distanti dal racconto ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono due modi di guardare Noi, izoo di, la serie tv che debutta il 7 maggio su Amazon Prime Video. Con lo sguardo “vergine” di chi è troppo giovane per ricordare il film che uscì nel 1981 con un titolo quasi identico (Christiane F. – Noi, izoo di) e basato sullo stesso libro: il racconto autobiografico di una ragazza ex tossicodipendente, Christiane Vera Felscherinow, scritto con l’aiuto di due giornalisti. Oppure si può guardare la serie dalla prospettiva di chi è abbastanza “grande” da aver visto il film quando uscì al cinema, nello stesso periodo in cui l’eroina faceva stragi in Italia e nel resto d’Europa. Premesso che entrambe le versioni, film e serie tv, sono piuttosto distanti dal racconto ...

seguotuttiii : RT @djaniceto: Arriverà il 7 maggio su Amazon la serie «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino», in otto puntate ispirata al celebre romanzo d… - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Arriverà il 7 maggio su Amazon la serie «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino», in otto puntate ispirata al celebre romanzo d… - paolitabeat : RT @djaniceto: Arriverà il 7 maggio su Amazon la serie «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino», in otto puntate ispirata al celebre romanzo d… - djaniceto : Arriverà il 7 maggio su Amazon la serie «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino», in otto puntate ispirata al celebre… - Cosmopolitan_IT : I ragazzi dello zoo di Berlino sono tornati -