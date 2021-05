GSR di Calolziocorte | modernità e avanguardia per la pressatura del cacao

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) GSR Cocoa Machineryery è un’azienda impegnata dal 1992 nella produzione di macchine e accessori per ladel. È una delle due aziende in Europa e nel mondo a operare in questo settore. L’azienda produce macchinari da esportare in Europa e nei luoghi in cui si produce il: Sud America e Asia. Il processo di ampliamento di GSR inizia nel 2018 con l’acquisizione di un’area dismessa di, in provincia di Lecco, su cui un tempo sorgeva la storica trafileria Brambilla. Le due sedi dell’ex trafileria erano collegate da un sottopassaggio che è stato demolito all’inizio dei lavori. Alla base del progetto vi è dunque un’importante opera di riqualificazione urbana. Attualmente l’azienda GSR conta due sedi, entrambe a. Una delle prerogative dell’attività di sviluppo è ...