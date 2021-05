Governo | verso Cdm domani ma solo su l regionali | slitta dl sostegni**

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il via libera al dl sostegni bis sembra destinato are alla prossima settimana. Con ogni probabilità,verrà convocato un Consiglio dei ministri, ma all’ordine del giorno dovrebbero essercileggiin scadenza. Lo spiegano fonti di governo. L'articolo CalcioWeb.

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso dell'azienda Rwm Italia contro l… - Mariann46409026 : RT @CesareSacchetti: Da più un anno, regioni e governo eseguono coordinatamente gli ordini della cabala e poi fingono di scambiarsi accuse.… - zuccherodycanna : RT @CesareSacchetti: Da più un anno, regioni e governo eseguono coordinatamente gli ordini della cabala e poi fingono di scambiarsi accuse.… - MariucciaPoli : RT @CesareSacchetti: Da più un anno, regioni e governo eseguono coordinatamente gli ordini della cabala e poi fingono di scambiarsi accuse.… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Si va verso lo slittamento alla prossima settimana del Consiglio dei ministri sul decreto #Sostegni bis, con le misure econo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo verso

Metro

IlChe si possa andareun'attenuazione del coprifuoco sembra poter essere anche l'orientamento del, sempre se i dati lo consentiranno. Oggi da Londra, dove sta partecipando ai ...La strada dell'ex premier Giuseppe Contela guida del Movimento 5 Stelle si complica e la sua elezione slitta a data da destinarsi. Si ...Grillo a nominare il nuovo organismo collegiale di...Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga: "Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza" ...La proposta delle Regioni: "Spostiamolo alle 23". L'infettivologo Cauda: "Non è una misura scritta sulla pietra" ...