Governo | Rotondi | ' con pareggio ad elezioni continuerà Draghi'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La politica è sempre imprevedibile. Noi abbiamo una legge elettorale, il Rosatellum, che nessuno cambierà. Questa legge fu fatta dai capigruppo parlamentari dell'epoca che avevano in mente di fare un Governo Pd-Fi. Il patto Pd-Fi non si fece perché non c'erano i numeri, ma comunque è rimasta una legge elettorale per non far vincere nessuno. E allora se si pareggia il Governo chi lo fa? Al 90% chi lo sta facendo adesso. Secondo me Draghi c'è e ci sarà, se il Governo arriva in forma alle elezioni politiche e alle elezioni ci sarà un pareggio, continuerà a governare Draghi". Lo ha affermato Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

