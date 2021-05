Gabriele Salvatores: la data di uscita di Comedians è ufficiale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gabriele Salvatores ha annunciato la data di uscita al cinema di Comedians, il suo ultimo film con Christian De Sica e Ale e Franz. Comedians, il nuovo film di Gabriele Salvatores, adesso ha una data di uscita: il 10 giugno 2021. Lo ha confermato il regista alle Giornate Professionali di Cinema Reload, sottolineando che il film sarà distribuito nelle sale. In occasione dell'incontro online, Gabriele Salvatores ha dichiarato a proposito del suo Comedians: "Sono felice di aver accettato la proposta di Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco. Metto a disposizione delle sale il mio ultimo film, Comedians, in cui recitano anche come Christian De Sica, Ale e Franz e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha annunciato ladial cinema di, il suo ultimo film con Christian De Sica e Ale e Franz., il nuovo film di, adesso ha unadi: il 10 giugno 2021. Lo ha confermato il regista alle Giornate Professionali di Cinema Reload, sottolineando che il film sarà distribuito nelle sale. In occasione dell'incontro online,ha dichiarato a proposito del suo: "Sono felice di aver accettato la proposta di Luigi Lonigro e Paolo Del Brocco. Metto a disposizione delle sale il mio ultimo film,, in cui recitano anche come Christian De Sica, Ale e Franz e ...

