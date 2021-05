Cecilia Rodriguez non voleva che Ignazio Moser andasse a L’Isola | “Sono partita subito all’attacco | ma…”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le ultime due puntate dedei Famosi andate in onda hanno assistito alla presenza di. La sorella minore di Belén è intervenuta in studio per sostenere il fidanzato, entrato recentemente nel cast della trasmissione. L’ex ciclista è, infatti, uno dei concorrenti della quindicesima edizione, condotta da Ilary Blasi. Tuttavia, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - zazoomblog : Ignazio Moser all’Isola dei Famosi e Cecilia Rodriguez beccata con un altro uomo: un nome clamoroso (VIDEO) -… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez spoilera la vittoria dell'Inter ad Ignazio Moser (VIDEO) - infoitcultura : Cecilia Rodriguez: rivelazioni sull’Isola dei Famosi e su Ignazio Moser - zazoomblog : Cecilia Rodrìguez: “Non volevo che Ignazio facesse l’Isola” - #Cecilia #Rodrìguez: #volevo #Ignazio -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Il fidanzato all'Isola dei Famosi efinalmente 'canta' sul matrimonio Pubblicato il 05 - 05 - 2021 alle ore 14:42. Ultima modifica il 05 - 05 - 2021 alle ore 14:42 /Il TG Pettegola non poteva non parlare dell'incontro trae Pierpaolo Pretelli, ma attenzione: nulla è come ...Cecilia non era inizialmente contenta che Ignazio partisse per L'Isola dei Famosi: ecco le parole della più piccola dei fratelli Rodriguez.Dopo la messa in onda di una nuova puntata del reality, Cecilia Rodriguez è tornata su Instagram a rispondere alle domande della community ...