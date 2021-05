Caso Shalabayeva | lettera funzionari a Capo Polizia | ‘Restituire onore ai colleghi condannati’

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – Una lungaaldella, Lamberto Giannini, per chiedere “che venga restituita la dignità e l’” all’ex questore di Palermo Renato Cortese e agli altri condannati per la vicenda, “e rivalutare l’intera vicenda” è stata scritta dal Segretario nazionale dell’Associazione deidiEnzo Marco Letizia. Renato Cortese, il poliziotto che nel 2006 arrestò il boss mafioso Bernardo Provenzano dopo 40 anni di latitanza, è stato condannato a ottobre a cinque anni di carcere per la vicenda dell’espulsione dal nostro Paese di Alma, la moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Perugia. Oltre a Cortese, all’epoca dei fatti ...

Da 'Oggi' COPERTINA OGGI 15 - 22 APRILE 2021 'Il 28 maggio 2013 ero in centro a Roma e un dirigente kazakho del più alto livello mi chiamò e fece una strana allusione. 'L'Italia non fa per te', disse. ...Era il maggio del 2013 quando Alma, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, veniva prelevata dalla villa di ... MA NESSUNO PIÙ IN ALTO…' - Il loroprovocò uno scandalo ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Ovviamente, sappiamo bene che ogni sentenza va rispettata- aggiungono -Purtuttavia, rimanendo fiduciosi circa il pronunciamento del giudice di secondo grado, r ...