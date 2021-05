Caso Fedez-Rai | il direttore di Rete Franco di Mare | «Siamo vittime di manipolazione»

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)Didi Rai3, si difende in audizione in commissione di Vigilanza sulConcertone: «Nessuna censura. La Rai non ha chiesto nulla, è falso dire il contrario» «La Rai non ha chiesto nulla, è falso dire il contrario», nessuno in Rai ha chiesto preventivamente il testo a. Quella operata dall’artista è stata «una», che poi ha subito visto «tutti correre dietro», tutti «di una menzogna» e senza che sia stata fatta una minima verifica. Si difende cosìDidi Rai3, in audizione in commissione di Vigilanza sulConcertone. Diha quindi consegnato alla commissione la ...