Caso Denise Pipitone, perquisizione a tappeto da parte di carabinieri e scientifica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Aggiornamenti sul Caso Denise Pipitone. La Procura di Marsala ha disposto l’ispezione, che si è svolta questa mattina, a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della bimba e mamma di Jessica, ed effettuata dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una segnalazione che sarebbe arrivata al palazzo di giustizia da parte di un anonimo che ha parlato di una misteriosa botola e di alcuni “strani” lavori di ristrutturazione. Ispezione dei carabinieri disposta dalla procura di Mazara del Vallo a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l'accusa di concorso ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Aggiornamenti sul. La Procura di Marsala ha disposto l’ispezione, che si è svolta questa mattina, a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della bimba e mamma di Jessica, ed effettuata daidella Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una segnalazione che sarebbe arrivata al palazzo di giustizia dadi un anonimo che ha parlato di una misteriosa botola e di alcuni “strani” lavori di ristrutturazione. Ispezione deidisposta dalla procura di Mazara del Vallo a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l'accusa di concorso ...

