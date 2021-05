Carlo Conti e Mara Venier, che show insieme: decisione ufficiale della Rai (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una coppia del tutto inedita alla conduzione, ma due colossi Rai che sanno il fatto loro: mettono tutto in campo con uno show pazzesco Una coppia formidabile, due padroni della Rai, anni di esperienza nella conduzione ma mai insieme: Carlo Conti e Mara Venier saranno al timone del 63° Zecchino d’Oro. La kermesse ha saltato l’edizione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una coppia del tutto inedita alla conduzione, ma due colossi Rai che sanno il fatto loro: mettono tutto in campo con unopazzesco Una coppia formidabile, due padroniRai, anni di esperienza nella conduzione ma maisaranno al timone del 63° Zecchino d’Oro. La kermesse ha saltato l’edizione L'articolo proviene da Inews.it.

